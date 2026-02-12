Im Sommer 2025 hat der „Inselmarkt“ auf dem Magdeburger Werder neu eröffnet. Der erste Rummel um die Neueröffnung hat sich mittlerweile gelegt. Kann sich das Geschäft in der Mittelstraße halten?

Nahversorgung auf dem Werder: Welche Zukunft hat der Inselmarkt?

Seit Sommer 2025 betreibt Yehia Yassin den Inselmarkt auf dem Magdeburger Werder. Den Großteil des Tages verbringt er in seinem Geschäft.

Magdeburg. - Als der Inselmarkt im vergangenen Sommer eröffnete, war das Feedback der Kunden positiv. Für die Anwohner bedeutet die Einkaufsmöglichkeit kürzere Wege und die Möglichkeit, auch Kleinigkeiten ohne großen Zeitaufwand besorgen zu können. Doch rentiert sich das Geschäft nach einem halben Jahr? Wie Inhaber Yehia Yassin die Zukunft seines Ladens sieht.