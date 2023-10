Ärger in Magdeburg-Sudenburg Baum fällen erlaubt? Warum eine hundertjährige Platane wohl keine Chance hat

Ihre Tage sind offenbar gezählt. Eine hundertjährige Platane auf einem Grundstück an der Brunnerstraße darf gefällt werden - was Anwohner auf die Palme bringt. Sie hofften, ein Vor-Ort-Gespräch mit dem zuständigen Beigeordneten könnte für eine Rettung in fast letzter Sekunde sorgen.