Zwar sorgt die Kunst von Claudia Walde für Farbtupfer am Tunnel am Madeburger Hauptbahnhof. Doch soll es das jetzt gewesen sein?

Diese Kunst stammt von Claudia Walde. Auch ihr Name fällt in der Debatte um die weitere Gestaltung des Areals.

Magdeburg. - So schnell geht es dann nun doch nicht: Im November des vergangenen Jahres hat der Magdeburger Stadtrat beschlossen, dass bis Ende 2023 die Betonflächen um den sogenannten „City Tunnel“ künstlerisch gestaltet werden sollen. Ein Vorbild: Die Kunst von Claudia Walde. Geprüft werden sollte, auf welche Art und Weise der Bereich des City-Tunnels gestaltet werden kann – unter anderem durch eine Begrünung. Nun ist ein Jahr ins Land gegangen – und sichtbare Veränderungen haben sich nicht ergeben. Per Antrag, über den nach den Beratungen in Ausschüssen der Stadtrat Anfang des neuen Jahres abstimmen soll, will CDU-Stadtrat Bernd Heynemann nun Druck machen: Der alte Beschluss soll schnell umgesetzt werden. Das Baudezernat der Stadt hat Informationen zum aktuellen Stand zusammengetragen.