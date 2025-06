Mit Video: Neue Megaschule in Magdeburg wächst ab August in die Höhe

Magdeburg. - Mitten in der Magdeburger Innenstadt wird derzeit ein Schulneubau errichtet. Für das 70-Millionen-Euro-Projekt wurde am 12. Juni 2025 der Grundstein gelegt. Eine Schülerin hat in die Zeitkapsel einen persönlichen Brief gelegt.