Magdeburg - Wie sich Magdeburg positiv gewandelt hat, zeigt eine neue Ausstellung zur aktuellen Kampagne des Stadtmarketingvereins Pro M. Unter dem Titel „Otto ist Transformation“ sind dabei ab sofort 60 Porträts in der Ladenstraße des Einkaufszentrums Floraparks zu sehen.

Diese wurden zuvor auch schon in der Volksstimme vorgestellt. Die Gespräche mit Privatpersonen, Ehrenamtlern und Entscheidern zeigen auf, was sich in Magdeburg bereits verändert hat und welche Entwicklungen es noch geben könnte.

Die Geschichten berichten davon, wie sich die Stadt „vom grauen Industriestandort zum aufstrebenden Standort mit internationaler Strahlkraft“ entwickelt hat, heißt es in einer Mitteilung. Passend zur Ausstellung gibt es auch Broschüren.