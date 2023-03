Mit Beginn der Baustelle in der Hallischen Straße in Magdeburg wird das Liniennetz der MVB angepasst. Die Linie 3 fällt weg. Die Stadtfelder fühlen sich dadurch abgehängt.

Neue Baustelle in Magdeburg: Kritik am Aus der Straßenbahnlinie 3

Magdeburg - Am 3. April 2023 beginnt in der Hallischen Straße in der Magdeburger Innenstadt die nächste Großbaustelle mit weitreichenden Folgen. Im Vorfeld der geplanten Erneuerung der Bahnbrücken müssen die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) diverse Leitungen umverlegen. Zwischen Hasselbachplatz und Sudenburger Tor fahren deswegen weder Autos noch Straßenbahnen.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) passen ihren Fahr- und Liniennetzplan an die mehrere Monate währenden Arbeiten an. Die Linie 3 fällt dabei bis auf Weiteres weg. Dies sorgt in Stadtfeld für Verstimmung.

Keine Direktverbindung zum Hasselbachplatz und zu Schulen

Iris von Possel vom Sprecherkreis der Grünen-Stadtteilgruppe ärgert sich: „Für uns geht es dann nicht mehr ohne Umsteigen zum Hasselbachplatz und in den Süden der Stadt.“ Auch Schüler des Dom- und Hegelgymnasiums aus Stadtfeld würden benachteiligt werden, heißt es einer Mitteilung der Gruppe.

Es sei „völlig unverständlich, warum die wichtige Linie 3 nicht auch weiterhin bis zum Hasselbachplatz verkehren kann, erklärt Grünen-Stadtrat Jürgen Canehl. Er will dies am Donnerstag im Bauausschuss ansprechen.

Volle Straßenbahnen und mehr Autoverkehr in Stadtfeld

Seiner Ansicht nach sieht der Nahverkehrsplan zwei Linien im Zehn-Minuten-Takt auf der Olvenstedter Straße vor. Wenn nur die 4 fährt, werden die Bahnen überfüllt sein, so die Befürchtung. Und auch auf eine andere Stelle wird mit Sorgen geblickt. „Wir müssen mit erheblich mehr Autoverkehr auf der Großen Diesdorfer Straße rechnen“, heißt es weiter.