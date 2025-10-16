weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Aktion in Magdeburg-Reform: Neue Buden für den Weihnachtsmarkt Reform

Aktion in Magdeburg-Reform Neue Buden für den Weihnachtsmarkt Reform

In Magdeburg-Reform stehen bald neue Hütten auf dem Adventsmarkt. Diese stammen ursprünglich vom Magdeburger Weihnachtsmarkt und werden jetzt in zwei Stadtteilen genutzt.

Von Lena Bellon 16.10.2025, 06:45
Zwei Magdeburger Vereine teilen sich nun ehemalige Hütten des Magdeburger Weihnachtsmarkts.
Zwei Magdeburger Vereine teilen sich nun ehemalige Hütten des Magdeburger Weihnachtsmarkts. Foto: Jens-Uwe Jahns

Magdeburg. - Der Heimatverein Lemsdorf hatte vor einigen Jahren sechs Hütten des Magdeburger Weihnachtsmarkts erhalten. Diese waren inzwischen heruntergekommen und kaum noch in Gebrauch. Nun wurden sie vom Bürgerverein Reform aufpoliert und für beide Vereine nutzbar gemacht.