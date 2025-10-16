Aktion in Magdeburg-Reform Neue Buden für den Weihnachtsmarkt Reform
In Magdeburg-Reform stehen bald neue Hütten auf dem Adventsmarkt. Diese stammen ursprünglich vom Magdeburger Weihnachtsmarkt und werden jetzt in zwei Stadtteilen genutzt.
16.10.2025, 06:45
Magdeburg. - Der Heimatverein Lemsdorf hatte vor einigen Jahren sechs Hütten des Magdeburger Weihnachtsmarkts erhalten. Diese waren inzwischen heruntergekommen und kaum noch in Gebrauch. Nun wurden sie vom Bürgerverein Reform aufpoliert und für beide Vereine nutzbar gemacht.