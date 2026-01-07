Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg lädt Besucher zum Rundgang und zu Gesprächen ein. Der Verein stellt seine Arbeit vor.

Magdeburg - Der Gnadenhof Katzeninsel in Rothensee leistet seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit. Tiere, deren Halter unverschuldet nicht mehr zur Pflege ihrer Lieblinge in der Lage sind, finden hier ein neues Zuhause. Liebevoll betreut von dutzenden Vereinsmitgliedern werden auch todkranke Tiere.

Nach dem plötzlichen Tod des Vereinsgründers Konrad Trummer 2024 geriet der Gnadenhof kurzzeitig selbst in Not. Die Frage war, wie kann es weitergehen. Kurzerhand organisierten sich bereits bisher engagierte Vereinsmitglieder und wagten einen Neustart.

Nominierung als Magdeburger des Jahres 2025

Viel ist deshalb in den vergangenen zwölf Monaten passiert - zum Beispiel der Einbau einer neuen Heizungsanlage - auch die Nominierung als Magdeburger des Jahres 2025 durch die Leser der Volksstimme.

Auch wenn der Gnadenhof grundsätzlich nach Absprache jederzeit besucht werden kann, laden die Vereinsmitglieder hin und wieder zu Tagen der offenen Tür ein. Nun ist es wieder soweit: Am Sonnabend, 10. Januar 2026, von 10 bis 18 Uhr wird der Gnadenhof Katzeninsel das neue Jahr begrüßen und lädt dazu Interessierte zu Rundgängen über das Gelände und Gespräche und Imbiss ein.

Zu finden ist der Gnadenhof Katzeninsel in der Windmühlenstraße 70 etwas abgelegen neben einer Betriebsanlage der Deutschen Bahn. Die Zufahrt über die Havelstraße wird empfohlen.