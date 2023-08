Magdeburg - Weiße Wände, graue Sofas, ein Tischkicker und wenige Schränke. Was nach einem tristen Büro klingt, war bisher der Jugendclub im Bürgerhaus Alt-Olvenstedt in Magdeburg. Jetzt bekommt er einen neuen Anstrich, bunte Sitzkissen, Spiele und Bilder an die Wände. Nach mehreren Monaten ohne Leitung hat sich die 34-jährige Anne Lichtenstein dem Club angenommen.

„Ich habe mich jetzt im ersten Schritt um die Gestaltung gekümmert, streiche die Wände, mache eine Bestandsaufnahme von dem, was da ist“, erzählt sie. Für die gesamte Umgestaltung der Räume habe sie 1000 Euro zur Verfügung. Angestellt ist sie beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Die gelernte Erzieherin war zuvor elf Jahre im Kindergarten in der Nähe von Burg tätig. An der Hochschule hat sie zusätzlich Leitung Kitas und Kindheitspädagogik studiert. „Ich wusste, dass ich mein Dorf mal verlassen will und damit auch den Altersbereich. Also mehr mit Jugendlichen arbeiten“, sagt Lichtenstein.

Jugendklub in Magdeburg unter neuer Führung: Mit viel Tatendrang frisch ans Werk

Die junge Frau wirkt gelassen, hat gleichzeitig aber Tatendrang: „Für mich war ansprechend, dass ich den Jugendclub nach meinen Vorstellungen aufbauen kann und noch viel auch mit den Jugendlichen gestalten kann.“

Vorgesehen ist der Jugendclub für Kinder ab dem Grundschulalter bis Anfang 20. Noch hat sie jedoch nicht geöffnet, zu viel sei noch zu tun. Neben den drei Aufenthaltsräumen gibt es auch eine Küche, einen Außenbereich mit Terrasse und einer Wiese.

Das Büro der Leiterin soll ebenfalls noch für den Club genutzt werden: „Da weiß ich noch nicht, was aus dem Raum noch werden kann. Ich ziehe aber mit meinem Büro um.“ Sie teile sich dann ein Büro mit Ines Teichmann, die das Bürgerhaus leitet.

Tischkicker, Tischtennisplatte, Gesellschaftsspiele und mehr: Neue Besitzerin hat „maximal Bock“

Generell sei für sie die Mitgestaltung der jungen Menschen wichtig: „Ich möchte zunächst die Grundlage schaffen, ein paar Angebote machen. Zusammen mit den Jugendlichen lässt sich darauf dann aufbauen.“ Zu den ersten Angeboten sollen neben Gesellschaftsspielen, Büchern, einer Tischtennisplatte und Tischkicker auch kreative Angebote auf die Kids warten.

„Basteln, filzen, malen mit Aquarell oder modellieren gehören zu meinen Hobbys. Das will ich auch gerne den Jugendlichen näherbringen. Sie sollen aber natürlich ihre Wünsche einbringen.“

Auch Ausflüge seien denkbar, beispielsweise in die Boulderhalle. „Ich gehe positiv heran, will keine Angst vor den Aufgaben haben. Ich habe maximal Bock.“

Ab September bekommt der Jugendklub noch einmal Nachwuchs

Ab September bekommt Anne Lichtenstein noch für ein Jahr eine studentische Kollegin. Dann soll der Jugendclub auch offiziell eröffnen und montags bis freitags immer von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. Für die Herbstferien plane sie auch ein Ferienprogramm mit Ausflügen, Aktionen oder Kinobesuchen.

Die 34-Jährige ist bereits vor vier Jahren nach Magdeburg gezogen und hat neben den Bastelaktivitäten, denen sie auch privat als Hobby nachgeht, ein weiteres besonderes Hobby: Lego. „Ich liebe Lego. Ich baue gerade an der Titanic“, erzählt Anne Lichtenstein. „Das beruhigt mich irgendwie und das mache ich gerne zur Entspannung.“