Neue Lichterwelt-Figur ehrt Magdeburger Liedermacher Lakomy

Magdeburg - In jedem Blatt stecken Träume, die mit Hilfe der Waldgeister zum Klingen gebracht werden. Der Traumzauberbaum soll nun nicht nur im verzauberten Wald hinter einer Stadt in der berühmten Kindergeschichte stehen, sondern auch in Magdeburg-Nordwest Träume erfüllen und Gesichter zum Strahlen bringen. Die neue Lichterwelt-Figur hat eine ganz besondere Verbindung zum Stadtteil - jedoch fehlt es noch an Spenden, um die Figur zu realisieren.