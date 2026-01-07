Der in Magdeburg-Olvenstedt etablierte „Frei-Tag-Treff“ wurde 2025 gut angenommen. Inzwischen kommen zu jedem Treffen zwischen 15 und 30 Personen aus unterschiedlichen Stadtteilen. Was für 2026 geplant ist.

Neue Nachbarschafts-Gruppe in Magdeburg geht 2026 weiter

Im Dezember wurde der im Jahr 2025 etablierte „Frei-Tag-Treff“ zum gemütlichen Weihnachtsessen. Immer mehr Magdeburger kommen zu dem kostenlosen Treff.

Magdeburg. - In Magdeburg-Olvenstedt hat sich im Jahr 2025 ein neues Nachbarschafts-Treffen etabliert, der „Frei-Tag-Treff“. Der Stadtteilmanager und Mitglieder der Kerngruppe geben einen Einblick in die Gruppe und wie es 2026 weitergehen soll.