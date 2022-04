Engagement Neue Neustadt in Magdeburg: Auf die Müll-Debatte folgt der Putzeinsatz

Wie akut ist das Müll-Problem in der Neuen Neustadt in Magdeburg und was könnte dagegen getan werden? Darüber diskutierte die GWA bei ihrer jüngsten Sitzung. Zwei Tage später ziehen engagierte Bürger beim „Neustädter Frühjahrsputz“ durchs Quartier.