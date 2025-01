Elbbrücken und Verkehrssicherheit Neue Pylonbrücke Magdeburg: Nur nicht vom rechten Weg abkommen

Grau in Grau herrscht auf der neuen Kaiser-Otto-Brücke über die Alte Elbe in Magdeburg. Gemeint sind der Fuß- und Radweg, die in schöndem Betongrau gehalten sind. Was für die Nutzer nicht immer leicht ist.