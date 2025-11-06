weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Auf dem Intel-Acker: Neue Strommasten auf dem Eulenberg bei Magdeburg

Auf dem Eulenberg bei Magdeburg, dort, wo Intel seine Chipfabriken errichten wollte, laufen aktuell Arbeiten an der Stromtrasse. Was hinter diesen Arbeiten steckt.

Von Ivar Lüthe 06.11.2025, 18:00
Am Eulenberg bei Magdeburg laufen aktuell Arbeiten an der Stromtrasse.
Am Eulenberg bei Magdeburg laufen aktuell Arbeiten an der Stromtrasse. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Am Boden und in luftiger Höhe sind derzeit Leitungsbauer im Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers von 50Hertz auf dem Intel-Acker bei Magdeburg im Einsatz. Unter anderem werden neue Strommasten errichtet. Auf dem Gelände wollte der Chiphersteller Intel moderne Chipfabriken errichten, sagte die Pläne aber ab. Warum nahe der A 14 trotzdem gearbeitet wird.