Künstliche Intelligenz hilft nun auch dem Magdeburger Kuratorium Ulrichskirche. Mit Unterstützung dieser Technik wurde mit einer Visualisierung einem kühnen Traum ein Bild gegeben.

Technische Spielerei zur Visualisierung kühner Träume und der Erinnerung an ein verschwundenes Gotteshaus: So könnte eine wiederaufgebaute Ulrichskirche mit einem Ulrichsmarkt als Weihnachtsmarkt aussehen.

Magdeburg. - Der Verein Kuratorium Ulrichskirche hält trotz des verlorenen Bürgerentscheids über einen möglichen Wiederaufbau der Ulrichskirche 2011 an der Erinnerung des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten und 1953 in der DDR gesprengten Gotteshauses fest. Von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder Visionen rund um die verschwundene Kirche, die einst Martin Luthers Schriften verbreitete und auch sonst jede Menge historische Bezüge wie zu Kaiser Otto aufweist.