An diesem Mittwoch (7. August) starten neue Bauarbeiten in Magdeburg-Sudenburg. An einer Durchfahrtsstraße im Stadtteil müssen Leitungen erneuert werden. Das geht mit einer Sperrung einher.

In dieser Straße in Magdeburg-Sudenburg kommt es jetzt zu einer Sperrung.

Magdeburg - In der Helmstedter Straße sollen in den kommenden Wochen eine vorhandene Gas- und Trinkwasserleitung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) erneuert werden. Altersbedingt war es an den Leitungen vermehrt zu Schäden gekommen, weswegen nun der Austausch erfolgt.

An diesem Mittwoch, 7. August, sollen die Bauarbeiten nun starten. Dies bestätigte eine SWM-Sprecherin auf Volksstimme-Anfrage. Die Arbeiten, die in offener Bauweise in drei Teilabschnitten geplant sind, werden unter Vollsperrungen der Fahrbahn für den Kfz-Verkehr stattfinden.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Amsdorfstraße und Sudenburger Wuhne. Die Umleitung führt über die Wolfenbütteler Straße.

Für Fußgänger und Radfahrer soll es punktuelle Einschränkungen geben, diese können die Baustelle aber passieren. Es wird mit einer Bauzeit von etwa drei Monaten kalkuliert. Ziel ist es, bis 1. November fertig zu sein.

Arbeiten bis Anfang November

Dieser Zeitplan könne jedoch im Hinblick auf unterschiedliche Einflüsse - beispielsweise Kampfmittel oder Bodenverhältnisse - beeinträchtigt werden, heißt es von den SWM. Sowohl die Gas-, als auch die Trinkwasserleitung werden auf der gesamten Länge (circa 300 Meter) ausgetauscht.

Gar nicht weit von der Helmstedter Straße entfernt, gibt es in Sudenburg derzeit noch eine andere Vollsperrung. Seit April wird in einem Abschnitt der Braunschweiger Straße gebaut.

Zwischen Kroatenweg und Fichtestraße werden im Auftrag der SWM ein Mischwasserkanal erneuert und Leerrohre verlegt. Die Arbeiten sollen bis 30. August andauern.