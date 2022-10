Hier will die Stadt Magdeburg neue Flächen für Wohnbebauung ausweisen

Im Bereich des Iltiswegs in Magdeburg soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Magdeburg - Magdeburg wächst weiter und der Bedarf an Baugrundstücken scheint ungebrochen. Vor dem Hintergrund der Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel dürfte der Bedarf in den nächsten Jahren wohl weiter steigen. Und er soll auch mit Flächen in Salbke gedeckt werden. Der im Südosten gelegene Stadtteil bietet Potenzial.