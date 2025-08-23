weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Ort zum Arbeiten und Wohnen Neuer Anlauf für Bebauung am Magdeburger Universitätsplatz

Die Getec Immobilien möchten sich einen Co-Investor für das Großprojekt im Norden der Magdeburger City mit ins Boot holen. Die Pläne zum Projekt und Zeitablauf sind jetzt bekannt.

Von Martin Rieß 23.08.2025, 08:30
Entwurf für das neue Viertel am Universitätsplatz.
Entwurf für das neue Viertel am Universitätsplatz. Visualierung: Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner

Magdeburg. - Ein Teil ist Parkplatz, der Rest liegt seit Jahrzehnten brach: Die Ostseite des Magdeburger Universitätsplatzes wirkte lange wie ein Stück Stadt im Wartestand. Doch nun kommt Bewegung in das Areal. Was genau hier jetzt endlich entstehen soll – und welche Hürden für das Vorhaben noch genommen werden müssen.