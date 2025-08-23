weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Für Strom aus erneuerbaren Energien: Ist das Umspannwerk Kunrau schon am Limit?

Für Strom aus erneuerbaren Energien Ist das Umspannwerk Kunrau schon am Limit?

Fast überall in der Einheitsgemeinde Klötze sind Photovoltaik-Anlagen geplant. Doch kann der damit erzeugte Strom vom Umspannwerk in Kunrau noch aufgenommen werden?

Von Markus Schulze 23.08.2025, 12:00
Ist das Umspannwerk in Kunrau für weitere Photovoltaik-Anlagen gerüstet?
Ist das Umspannwerk in Kunrau für weitere Photovoltaik-Anlagen gerüstet? Foto: Markus Schulze

Kunrau. - Die Einheitsgemeinde Klötze besteht aus 24 Orten. Fast überall wurden schon Pläne für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV) vorgestellt. Und wann immer die Frage auftauchte, wohin der produzierte Strom fließen soll, wurde oft auch das Umspannwerk in Kunrau genannt. Da stellt sich die Frage: Wie viel Strom kann das Umspannwerk eigentlich noch aufnehmen?