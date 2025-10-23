weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. „Alte Klinge“ in Magdeburg: Neuer Barbershop verspricht traditionelles Handwerk und Rockabilly-Style

„Alte Klinge“ in Magdeburg Neuer Barbershop verspricht traditionelles Handwerk und Rockabilly-Style

Der Friseur Daniel Jung hat in Magdeburg einen eigenen Barbershop eröffnet. Wie sich die „Alte Klinge“ von anderen Herrenfriseuren in der Stadt unterscheidet und was der Inhaber an der Branche kritisiert.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 24.10.2025, 09:47
Daniel Jung und Franziska Mahler verpassen ihren Kunden in der „Alten Klinge“ in Magdeburg traditionelle Haarschnitte.
Daniel Jung und Franziska Mahler verpassen ihren Kunden in der „Alten Klinge“ in Magdeburg traditionelle Haarschnitte. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Mit dem Barbershop „Alte Klinge“ hat in Magdeburg ein neuer Herrenfriseur eröffnet, der traditionelles Handwerk verspricht und vor allem den „Rockabilly“-Stil der 1950er-Jahre verkörpert.