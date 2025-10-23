„Alte Klinge“ in Magdeburg Neuer Barbershop verspricht traditionelles Handwerk und Rockabilly-Style

Der Friseur Daniel Jung hat in Magdeburg einen eigenen Barbershop eröffnet. Wie sich die „Alte Klinge“ von anderen Herrenfriseuren in der Stadt unterscheidet und was der Inhaber an der Branche kritisiert.