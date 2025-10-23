„Alte Klinge“ in Magdeburg Neuer Barbershop verspricht traditionelles Handwerk und Rockabilly-Style
Der Friseur Daniel Jung hat in Magdeburg einen eigenen Barbershop eröffnet. Wie sich die „Alte Klinge“ von anderen Herrenfriseuren in der Stadt unterscheidet und was der Inhaber an der Branche kritisiert.
Aktualisiert: 24.10.2025, 09:47
Magdeburg. - Mit dem Barbershop „Alte Klinge“ hat in Magdeburg ein neuer Herrenfriseur eröffnet, der traditionelles Handwerk verspricht und vor allem den „Rockabilly“-Stil der 1950er-Jahre verkörpert.