Wegen ihrer gründerzeitlichen Villen steht die Klausenerstraße in Magdeburg-Sudenburg unter Schutz. Das schließt allerdings nicht aus, dass hier Neues entstehen kann. Im Stadtrat soll nun die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes debattiert werden.

Neuer Bauleitplan für Villen-Straße in Magdeburg

Bauen und Wohnen in Magdeburg

Blick in die Klausenerstraße. Die Villenkolonie stammt aus der Gründerzeit und steht umfänglich unter Denkmalschutz.

Magdeburg - In der Klausenerstraße reiht sich ein Baudenkmal an das nächste. Besonders markant sind die stattlichen früh- und hochgründerzeitlichen Villen mit ihren großen Gärten. Es ist die erste Villenkolonie der Gründerzeit in Magdeburg.