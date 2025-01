In Magdeburg hat ein neuer Getränkemarkt seine Türen geöffnet. Es ist erst die dritte Filiale der Kette in Sachsen-Anhalt.

Neuer Getränkemarkt in Magdeburg eröffnet

Dritte Filiale in ganz Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Monatelang stand das Gebäude in Magdeburg leer, nun hat sich etwas getan: Wo vor einiger Zeit bereits ein Getränkemarkt schließen musste, ist ein neuer eingezogen.

Mit „Getränke Hoffmann“ ist dem Einkaufskomplex an der großen Diesdorfer Straße direkt neben der Lidl-Filiale somit ein neues Geschäft hinzugekommen.

Das Unternehmen mit Sitz bei Brandenburg ist bundesweit mit 600 Standorten vertreten, wovon sich drei in Sachsen-Anhalt befinden. Zu diesen gehören unter anderem die neue Filiale in Magdeburg sowie zwei Filialen in Zeitz.

Unternehmen fasst knapp 12.000 Produkte: Viele davon in der Filiale in Magdeburg

Das Sortiment des Unternehmens umfasst rund 11.400 Produkte aus verschiedenen Kategorien. Dazu zählen etwa 2.300 Biersorten, 4.000 alkoholfreie Getränke, über 3.250 Weine, Sekte und Spirituosen sowie rund 1.850 Artikel im Bereich Food, Non-Food und Tabak.

Der ehemalige Standort an der Großen Diesdorfer Straße, früher genutzt von „Markgrafen Getränkediscount“, hat mit der Filiale von „Getränke Hoffmann“ wieder einen neuen Mieter. Foto: Romy Bergmann

Die Pressestelle von „Getränke Hoffmann“ weist darauf hin, dass sich das Angebot je nach Standort und Filialgröße unterscheiden kann. Bereits vor dem Einzug der neuen Filiale war der Standort lange Zeit für einen Getränkemarkt bekannt – damals als Filiale der Kette „Markgrafen Getränkediscount“.