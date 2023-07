Magdeburg - Magdeburg hat einen neuen Ort für Veranstaltungen. An der Festung Mark wurde jetzt „Luises Garten“ mit dem 805er-Festival offiziell eingeweiht. Drei junge Menschen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, einer grünen Oase am Rand des alten Festungsgemäuers am Hohepfortewall einen frischen Anstrich zu verpassen, wie die Festung Mark informiert.

„Für Sabrina, Luca und Jenny ist es ein Herzensprojekt, in das sie in den letzten Wochen jede freie Minute gesteckt haben“, heißt es in einer Mitteilung. Der Garten im Name ist dabei Programm. Denn neben den bereits vorhandenen Pflanzen sollen noch viele weitere dazukommen. Neben diversen Blumen soll dabei auch ein Bereich für Gemüse und Kräuter für eigene Zutaten beispielsweise in Cocktails und Snacks entstehen.

Freiluft-Galerie für regionale Künstler und Kulturveranstaltungen

„Die Liebe zum Detail ist mit hängenden, bunten Schirmen, Lichterketten, einem Stick-Himmel sowie der liebevoll dekorierten Bühne ganz klar zu erkennen“, teilt die Festung Mark weiter mit. Für weitere optische Höhepunkte sorgen regionale Künstlerinnen und Künstler. So soll „Luises Garten“ künftig auch als Freiluft-Galerie genutzt werden. Zudem seien Tanzveranstaltungen, Kunst- und Sport-Workshops sowie weitere Kulturevents geplant.

„Luises Garten“ sei dabei als Open-Air-Alternative für die Sommermonate zum „Stübchen“ in der Festung Mark gedacht. Die nächste Veranstaltung in der neuen Lokalität ist am 23. Juli 2023 geplant.