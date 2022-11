Neuer Verein in Magdeburg verteilt gerettetes Essen

„Tischlein deck mich“ verteilt seit vier Monaten gerettete Lebensmittel in den Magdeburger Stadtteilen. Wie das Angebot angenommen wird, welche Ziele sie haben und wo Essen abgeholt werden kann.

Im Bürgerhaus in Magdeburg-Olvenstedt werden vom Verein „Tischlein deck mich“ gerettete Lebensmittel an Abholer verteilt.

Magdeburg - Nicht nur am Ende des Monats ist das Geld bei vielen Menschen knapp und reicht nicht mehr für Grundnahrungsmittel oder Hygieneartikel. Um diese Lücke zu füllen, wurde im Juli dieses Jahres der Verein „Tischlein deck Mich“ in Magdeburg gegründet. Die Mission: Lebenssituationen verbessern und Nahrungsmittel retten. An diesen Stellen der Stadt können Abholer Essen einsammeln.