Magdeburg. - Auf dem Gelände der Alten Schule Salbke findet jedes Jahr ein Adventsmarkt statt. Dafür gibt es ein Bühne, die jedoch bisher kein Dach hat. Das soll sich nun ändern.

„In der Vergangenheit mussten aufgrund widriger Wetterverhältnisse schon Veranstaltungen ausfallen oder konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden“, sagt Peter Poschwald vom Förderverein Alte Schule Salbke. Daher sei die Bühne zwar vorhanden, aber nur eingeschränkt nutzbar. Schon länger steht die Überlegung im Raum, in ein Dach zu investieren. Bisher hätten sie für ihre Veranstaltungen oft Behelfslösungen gesucht oder Dächer geliehen.

Bühne soll ganzjährig im Einsatz sein

„Für ein ganzjährig nutzbares Bühnendach benötigen wir rund 14.500 Euro“, erklärt Poschwald. Unter dem Titel „Gemeinsam unter einem Dach - für Kultur in Salbke“ hat der Verein nun eine Spendensammlung über die Plattform „99 Funken“ unter dem Stichwort „Bühnendach“ gestartet. Noch bis 17. Oktober 2025 läuft die Spendenaktion. Bisher sind knapp 500 Euro gespendet worden.

Die Realisierung des Projektes sei dann im November 2025 geplant. Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes 2025, der am 28. und 29. November stattfinden wird, soll auch das neue Bühnendach Premiere feiern. Wer gespendet hat, bekommt dort eine Prämie.

Bürgrerhaus in Magdeburg: Von Tanz bis Beratung

Wenn ein Dach vorhanden ist, könnten neben dem traditionellen Adventsmarkt auch über das Jahr verteilt weitere Festlichkeiten stattfinden. Seit 2006 betreibt der Förderverein das Bürgerhaus im Süden Magdeburgs. Dort finden unter anderem Kreativ- und Sportangebote, Beratungen sowie Programm für alle Generationen statt.

„Darüber hinaus laden wir ganzjährig zu Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Austauschformaten ein“, erklärt Poschwald. Das Bürgerhaus soll vor allem Anlaufort für die Stadtteile Fermersleben, Salbke und Westerhüsen sein.

Erst vor kurzem hat die Deutsch-Ukrainische Vereinigung Sachsen-Anhalt dort offiziell einen Nutzungsvertrag unterschrieben, sodass zum Beispiel Yoga, Zumba oder ein Tanzkurs für Hiphop von Menschen aus der Vereinigung angeboten werden können.