Kaffee und Kuchen Neues Café in Magdeburg: Junge Ukrainerin erfüllt sich ihren Traum
In Magdeburg gibt es ein neues Café mit ukrainischem Kaffee und Kuchen. Auch Workshops und ein Buchclub sind geplant. Mit einem eigenen Café erfüllt sich die junge Ukrainerin Katya Pushchalo einen Lebenstraum, den sie früher nicht leben konnte.
28.10.2025, 17:00
Magdeburg. - In der Ukraine hat sie als Lehrerin für Sprache und Literatur gearbeitet, weil ihrer Familie das Geld für eine Konditorinnen-Ausbildung gefehlt hat. Nun hat sich die 29-jährige Katya Pushchalo ihren Traum vom eigenen Café in Magdeburg erfüllt.