Kaffee und Kuchen Neues Café in Magdeburg: Junge Ukrainerin erfüllt sich ihren Traum

In Magdeburg gibt es ein neues Café mit ukrainischem Kaffee und Kuchen. Auch Workshops und ein Buchclub sind geplant. Mit einem eigenen Café erfüllt sich die junge Ukrainerin Katya Pushchalo einen Lebenstraum, den sie früher nicht leben konnte.

Von Lena Bellon 28.10.2025, 17:00
Die 29-jährige Katya Pushchalo hat sich mit ihrem Café einen Lebenstraum erfüllt. Ihr Hund Lew ist oft mit dabei. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - In der Ukraine hat sie als Lehrerin für Sprache und Literatur gearbeitet, weil ihrer Familie das Geld für eine Konditorinnen-Ausbildung gefehlt hat. Nun hat sich die 29-jährige Katya Pushchalo ihren Traum vom eigenen Café in Magdeburg erfüllt.