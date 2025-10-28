Kaffee und Kuchen Neues Café in Magdeburg: Junge Ukrainerin erfüllt sich ihren Traum

In Magdeburg gibt es ein neues Café mit ukrainischem Kaffee und Kuchen. Auch Workshops und ein Buchclub sind geplant. Mit einem eigenen Café erfüllt sich die junge Ukrainerin Katya Pushchalo einen Lebenstraum, den sie früher nicht leben konnte.