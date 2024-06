Ein Restaurant hat in Magdeburg neu eröffnet, das vor allen Dingen typische Speisen aus Kroatien serviert. Es ist nicht das erste Lokal, das an diesem belebten Standort seine Türen öffnet.

Magdeburg - Magdeburg hat kulinarischen Zuwachs erhalten: Die Brüder Braim und Afrim Ibraimi haben in Magdeburg ihr erstes Restaurant geöffnet. Darin bieten sie ihren Kunden kroatische Speisen an. Wann die Eröffnung ist und was ihren Standort so besonders macht.