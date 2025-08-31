weather wolkig
  4. Wichtig für Besucher: Neues Parksystem bei den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Ab September wird das Parken in Cracau anders: Die Pfeifferschen Stiftungen führen ein neues System ein, das ganz ohne Schranken und Tickets auskommt – und dabei auf digitale Erkennung setzt.

Von Romy Bergmann 31.08.2025, 07:00
Luftbild von den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau.
Luftbild von den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau. Foto: Lehmann

Magdeburg. - Wer künftig auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg parkt, wird keine Schranken mehr passieren müssen. Ein neues System erkennt automatisch das Kennzeichen – und bringt einige Änderungen für Besucher und Mitarbeitende mit sich.