Auf dem Gelände der ehemaligen Parteischule in Magdeburg soll ein neues Quartier mit 400 Wohnungen entstehen. Beim Bebauungsplan können die Bürger ihre Meinung einbringen.

Neues Quartier mit 400 Wohnungen in Magdeburg: Bürgermeinung ist gefragt

So soll die ehemalige Parteischule in Magdeburg nach der Sanierung aussehen.

Magdeburg - Das Stadtplanungsamt Magdeburg lädt am 5. Oktober 2023 zu einer Bürgerversammlung ein. Im Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde St. Nicolai in der Brüderstraße 1a wird ab 17 Uhr der Vorentwurf des Bebauungsplans „Klosterwuhne 39“ vorgestellt.

Vertreter des Stadtplanungsamtes sowie der Investor und das von ihm beauftragte Planungsbüro stellen dabei den aktuellen Stand der Planung zur Nachnutzung der alten Parteischule vor, wie die Stadtverwaltung informiert. Im Anschluss können Fragen gestellt sowie Anregungen und Hinweise für das Bebauungsplanverfahren gegeben werden.

Gebäude der Parteischule stehen seit Jahren leer

Das Gebiet des Bebauungsplans befindet sich nördlich der Kastanienstraße und östlich der Klosterwuhne. Es umfasst das Gelände der ehemaligen Bezirksparteischule, deren Gebäude seit vielen Jahr leer stehen. Derzeit erfolgen bereits Beräumungsarbeiten und bauvorbereitende Maßnahmen. Planungsziel sei eine überwiegende Wohnnutzung, wobei die vorhandene Bebauung größtenteils nachgenutzt und durch weitere Gebäude ergänzt werden soll, teilt die Stadt mit. 400 Wohnungen sollen entstehen.

Die Bürgerversammlung findet im Rahmen der Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neue Neustadt statt, die sich im Anschluss an die Vorstellung des Bauvorhabens mit weiteren Stadtteilthemen befassen wird. So geht es um zurückliegende und geplante Veranstaltungen wie das Martinfest am 10. November 2023. Anwohner können zudem eigene Anliegen einbringen.