weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Neues Denkmal an der Johanniskirche: Neues Wahrzeichen für Magdeburgs Innenstadt: Das plant Künstlerin Claudia Weidenbach

Neues Denkmal an der Johanniskirche Neues Wahrzeichen für Magdeburgs Innenstadt: Das plant Künstlerin Claudia Weidenbach

Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen – drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Eine von ihnen ist Claudia Weidenbach. Sie will mit einer „Phönixweide“ Magdeburgs Geschichte sichtbar machen. Was es damit auf sich hat.

23.10.2025, 06:10
Claudia Weidenbach erzählt Geschichte über das Motiv des Wiederaufstehens. Ihre geplante „Phönixweide“ aus Bronze symbolisiert die Fähigkeit Magdeburgs, sich immer wieder zu erneuern.
Claudia Weidenbach erzählt Geschichte über das Motiv des Wiederaufstehens. Ihre geplante „Phönixweide“ aus Bronze symbolisiert die Fähigkeit Magdeburgs, sich immer wieder zu erneuern. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Magdeburg blickt zurück – und nach vorn. Die Stadt, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aus Ruinen erhoben hat, soll ein neues Wahrzeichen bekommen: das Auge der Geschichte.