Neues Denkmal an der Johanniskirche Neues Wahrzeichen für Magdeburgs Innenstadt: Das plant Künstlerin Claudia Weidenbach

Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen – drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Eine von ihnen ist Claudia Weidenbach. Sie will mit einer „Phönixweide“ Magdeburgs Geschichte sichtbar machen. Was es damit auf sich hat.