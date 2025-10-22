Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen – drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Die Bildhauerin Maria J. Fernández ist eine davon. Sie will mit einer Säule aus Stahl und Mosaik die Geschichte der Stadt sichtbar machen.

Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen, das auf dem Johannisberg errichtet werden soll. Der Vorschlag von Künstlerin Maria J. Fernández: Eine über sechs Meter hohe Säule.

Magdeburg. - Ein neues Wahrzeichen für Magdeburg – das klingt nach einer großen Geste. Und genau das soll es werden. Unter dem Titel „Auge der Geschichte“ sucht der gleichnamige Verein derzeit nach einem Kunstwerk, das die wechselvolle Vergangenheit der Elbestadt mit der Gegenwart verbindet. Drei Künstler sind im Rennen. Eine von ihnen ist die chilenische Künstlerin Maria J. Fernández, die heute in Aldenhoven lebt.