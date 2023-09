In einem Gestaltungswettbewerb wurde ermittelt, wie der Alte Markt in Magdeburg künftig aussehen soll. Doch sind Nachbesserungen notwendig.

Neugestaltung des Alten Markts in Magdeburg: Welche Änderungen am Plan gewünscht sind

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wie soll es mit dem Alten Markt in Magdeburg weitergehen? Mit einem Wettbewerb wollte die Stadt bereits 2019 eine Erneuerung des Platzes auf den Weg bringen. Ein Büro wurde prämiert – doch die Diskussionen kamen damit erst richtig in Gang: Händler, Anwohner und Kommunalpolitiker fühlten sich nicht mitgenommen. Der Knackpunkt: Bei dem Verfahren handelte es sich um einen Gestaltungswettbewerb, in dem festgehalten war: „Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den Gewinner des Wettbewerbs vergeben.“ Wie also weiterverfahren?