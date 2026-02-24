Der traditionelle Handwerksbetrieb „Handschuhschmidt“ ist seit über 70 Jahren in Magdeburg ansässig und mittlerweile einer der wenigen in Deutschland, der noch maßangefertigte Handschuhe anbietet. Jetzt wagt Inhaberin Viktoria Wilkens einen Neuanfang.

Kunden können bei Handschuhschmidt in Magdeburg zwischen dutzenden verschiedenen Farben und Designs wählen.

Magdeburg. - Sie ist eine der letzten ihrer Art: Viktoria Wilkens ist die einzige Handschuhmacherin in Magdeburg, in ganz Deutschland gibt es nur noch eine Handvoll solcher Betriebe. Mit einem neuen Standort möchte sie den Familienbetrieb „Handschuhschmidt“ nun nach ihren Vorstellungen weiterführen.