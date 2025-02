2023 hat das junge Paar ein persisches Restaurant in Magdeburg-Olvenstedt eröffnet. Dort gab es jedoch viel Ärger. Nun wagen sie einen Neustart mit erweitertem Konzept und an neuem Standort.

Neustart für persisches Restaurant in Magdeburger Innenstadt

Ärger mit Gastronomie in Olvenstedt

Das Ehepaar Sakina und Sayed Morteza Hosseyni decken einen Tisch für eine Veranstaltung ein. Ihr Restaurant befindet sich nun in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg - Vor fast genau zwei Jahren haben Sayed Morteza Hosseyni und seine Frau Sakina Hosseyni in Olvenstedt aus dem ehemaligen „Tokio Haus“ an der Johannes-Göderitz-Straße ein persisches Restaurant gemacht. Nun wagen sie einen Neustart in der Magdeburger Innenstadt.