In dem Jahr, in dem Stefan Kretzschmar „Magdeburger des Jahres“ wurde, war auch Frank Kornfeld unter den Nominierten. Warum den Stadthistoriker die diesjährige Gala besonders bewegt hat, welche Gesten für ihn Größe zeigen – und welches Jubiläum er jetzt feiert.

Nominiert neben Stefan Kretzschmar: Frank Kornfeld und die „Magdeburger des Jahres“

Der damalige SCM-Handballer Stefan Kretzschmar (hinten Mitte) wurde zum „Magdeburger des Jahres 2003“ gekürt. Nominiert waren in diesem Jahr auch: (vorn v. l.) Hans-Peter Pischner, Rudolf Evers, Ingrid Krayl, Frank Kornfeld, Christian Szibor (hinten v.l.) Doug Berry, Reiner Riegg, Henning Scheich und Johannes Wrubel.

Magdeburg. - Neue Namen, alte Bekannte: Die Volksstimme-Gala ist jedes Jahr auch ein Wiedersehen mit jenen, die bereits als „Magdeburger des Jahres“ gefeiert wurden. Einer von ihnen: Frank Kornfeld. 2003 stand er selbst im Rampenlicht, in dem Jahr, in dem Handballer Stefan Kretzschmar gewann. Seither hat Frank Kornfeld kaum eine Ehrung verpasst.