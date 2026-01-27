Besondere Ehrung Nominiert neben Stefan Kretzschmar: Frank Kornfeld und die „Magdeburger des Jahres“
In dem Jahr, in dem Stefan Kretzschmar „Magdeburger des Jahres“ wurde, war auch Frank Kornfeld unter den Nominierten. Warum den Stadthistoriker die diesjährige Gala besonders bewegt hat, welche Gesten für ihn Größe zeigen – und welches Jubiläum er jetzt feiert.
Magdeburg. - Neue Namen, alte Bekannte: Die Volksstimme-Gala ist jedes Jahr auch ein Wiedersehen mit jenen, die bereits als „Magdeburger des Jahres“ gefeiert wurden. Einer von ihnen: Frank Kornfeld. 2003 stand er selbst im Rampenlicht, in dem Jahr, in dem Handballer Stefan Kretzschmar gewann. Seither hat Frank Kornfeld kaum eine Ehrung verpasst.