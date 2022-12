Offene Bücherschränke sollen Magdeburger zum Lesen bringen

Magdeburg - Die Idee einer öffentlichen Mini-Bibliothek ist nicht unbedingt neu. Umfunktionierte Telefonzellen gibt es beispielsweise schon länger, unter anderem am Familienhaus oder im Moritzhof. In der Stadtfelder Bakestraße steht ein kleines Bücherhäuschen am Wegesrand. Das Salbker Lesezeichen sollte einst gar als Freiluftbibliothek dienen. In der Praxis erwies sich das jedoch als wenig praktikabel. Vandalismus verhinderte die vorgesehende Nutzung.