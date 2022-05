Stilles Örtchen Öffentliche Toiletten in Magdeburg: Neue Öffnungszeiten für WCs

Wer mit dem Kind auf dem Spielplatz ist oder im Stadtpark spazieren geht, könnte vor allem in der milden Jahreszeit, wenn es lange hell ist, vor einem Problem stehen, wenn das WC geschlossen ist. An vier stark frequentierten Standorten in Magdeburg sollen die Öffnungszeiten der öffentlichen Toiletten nun verändert werden.