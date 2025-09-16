weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Oktoberfest 2025 in München: Schausteller aus Magdeburg mit Wiesn-Debüt

Ritterschlag für Kirmes-Profis Aufstieg in die Champions League der Schausteller: Magdeburger Brüder feiern in München Wiesn-Debüt

Ein schwankendes Haus, ein Platz auf dem Münchner Oktoberfest – und ein Ritterschlag für zwei Magdeburger Schausteller. Wie die Brüder Hendrik und Stefan Boos etwas geschafft haben, was fast unmöglich schien.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 16.09.2025, 09:37
Hendrik und Stefan Boos aus Magdeburg sind Schausteller in der fünften Generation. Mit einer sehr wackeligen Attraktion sind die Brüder 2025 erstmals beim Oktoberfest in München dabei. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg/München. - Für Schausteller gleicht die Wiesn in München der Champions League – wer auf Deutschlands größtem Oktoberfest einen Platz ergattert, hat den Olymp der Branche erklommen. Doch als Auswärtiger hat man gegen die etablierten Münchner Platzhirsche selten eine Chance. Zwei Magdeburger Kirmes-Profis haben dennoch geschafft, was für die meisten undenkbar schien.