Am Samstag (30. August) fand im OLi-Kino in Magdeburg ein Bikertreffen der besonderen Art statt: Die Motorradfahrer fuhren mit ihren Maschinen bis in den Kinosaal, um gemeinsam einen Film zu schauen.

Mit dem Motorrad in den Kinosaal

Das OLi-Kino aus Magdeburg lud auch in diesem Jahr zu einem besonderen Bikertreffen ein.

Magdeburg. - Für leidenschaftliche Motorradfahrer ist es ein Traum: einen Bikerfilm im Kino gemeinsam mit der eigenen Maschine zu schauen. Was nach einer verrückten Idee klingt, wurde am Samstag (30. August) im OLi-Kino in Magdeburg zur Realität.