Mit dem Motorrad in den Kinosaal OLi-Kino aus Magdeburg veranstaltet Bikertreffen der besonderen Art
Am Samstag (30. August) fand im OLi-Kino in Magdeburg ein Bikertreffen der besonderen Art statt: Die Motorradfahrer fuhren mit ihren Maschinen bis in den Kinosaal, um gemeinsam einen Film zu schauen.
31.08.2025, 06:30
Magdeburg. - Für leidenschaftliche Motorradfahrer ist es ein Traum: einen Bikerfilm im Kino gemeinsam mit der eigenen Maschine zu schauen. Was nach einer verrückten Idee klingt, wurde am Samstag (30. August) im OLi-Kino in Magdeburg zur Realität.