Solarpark-Investoren treffen in Zerbst gerade auf Widerstand. Jetzt lehnte der Stadtrat ein weiteres Projekt ab.

Auf dem früheren Zerbster Militärflugplatz betreibt die Getec bereits einen Solarpark. Nun sollte ein weiterer nahe Bias hinzukommen.

Zerbst/Bias - Zwischen Zerbst und Bias sollte großflächig Solarstrom produziert werden - so zumindest die Vorhaben von Investoren, die der Zerbster Stadtrat jetzt durchkreuzte. Nachdem zunächst das Projekt der Schraubenwerke abgelehnt wurde, fiel auch das Vorhaben der Getec green energy GmbH durch.