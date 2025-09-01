Energiewende Ablehnung wächst: Solarprojekt von Getec fällt im Zerbster Stadtrat durch
Solarpark-Investoren treffen in Zerbst gerade auf Widerstand. Jetzt lehnte der Stadtrat ein weiteres Projekt ab.
01.09.2025, 06:15
Zerbst/Bias - Zwischen Zerbst und Bias sollte großflächig Solarstrom produziert werden - so zumindest die Vorhaben von Investoren, die der Zerbster Stadtrat jetzt durchkreuzte. Nachdem zunächst das Projekt der Schraubenwerke abgelehnt wurde, fiel auch das Vorhaben der Getec green energy GmbH durch.