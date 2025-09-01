weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Energiewende Ablehnung wächst: Solarprojekt von Getec fällt im Zerbster Stadtrat durch

Solarpark-Investoren treffen in Zerbst gerade auf Widerstand. Jetzt lehnte der Stadtrat ein weiteres Projekt ab.

Von Daniela Apel 01.09.2025, 06:15
Auf dem früheren Zerbster Militärflugplatz betreibt die Getec bereits einen Solarpark. Nun sollte ein weiterer nahe Bias hinzukommen.
Auf dem früheren Zerbster Militärflugplatz betreibt die Getec bereits einen Solarpark. Nun sollte ein weiterer nahe Bias hinzukommen. Foto: Daniela Apel

Zerbst/Bias - Zwischen Zerbst und Bias sollte großflächig Solarstrom produziert werden - so zumindest die Vorhaben von Investoren, die der Zerbster Stadtrat jetzt durchkreuzte. Nachdem zunächst das Projekt der Schraubenwerke abgelehnt wurde, fiel auch das Vorhaben der Getec green energy GmbH durch.