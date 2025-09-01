Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als Paradies für Motorradfahrer - doch allein 2025 starben bereits fünf Biker bei Unfällen. Welche Stellen im norddeutschen Mittelgebirge als besonders gefährlich gelten und wie die Polizei sie entschärfen will.

Fünf tödliche Motorradunfälle im Harz 2025: Polizei nimmt gefährliche Strecken ins Visier

Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als beliebtes Ziel für Motorradfahrer - wie hier auf der B4 zwischen Torfhaus und Braunlage.

Landkreis Harz. - Die Motorrad-Saison 2025 im Harz neigt sich langsam dem Ende entgegen. Seit deren Beginn im März sind fünf Biker im Landkreis tödlich verunglückt - drei mehr als im kompletten Jahr 2024. Nun nimmt die Polizei vor allem zwei Stellen unter die Lupe, auf denen es häufiger Unfälle gibt.