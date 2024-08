Magdeburg - bel

Insgesamt sechs Magdeburger Mannschaften aus den Kinderfeuerwehren, vier aus Olvenstedt und zwei aus Rothensee, haben am vergangenen Wochenende beim dritten Landesausscheid der Kinderfeuerwehren in Schönhausen (Altmark) teilgenommen. Im Sportzentrum des Titelverteidigers aus Schönhausen konnten auf zwei parallelen Bahnen die insgesamt 14 Mannschaften, bestehend aus sechs Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren, an den Start gehen.

Die Aufgaben bei dem Wettbewerb

Die Aufgabe: Neben dem Kuppeln von Schlauch und Strahlrohr, Slalomlauf und Stabiler Seitenlage, musste ein Wassergraben überwunden und auch Knoten gebunden und Feuerwehrgeräte erkannt und richtig zugeordnet werden.

Viele Eltern der Olvenstedter Kinder und der Fanblock des Rothenseer Teams feuerten ihre Mannschaften kräftig an, wie Sven Holste von der Olvenstedter Feuerwehr erzählt. Wettbewerbsleiter Jörg Hirschler gab die Ergebnisse bekannt und ehrte die Leistungen entsprechend. So erhielten alle Kinder eine Medaille. Platz neun ging an die jüngste Olvenstedter Mannschaft.

Jüngste Mannschaft aus Magdeburg-Olvenstedt hat Erfolg

„Mit einem Durchschnittsalter von sechs Jahren hatten die Kleinsten von Anfang an die Herzen der Zuschauer und Wertungsrichter gewonnen“, sagt Holste. Sie seien zum ersten Mal dort an den Start gegangen. Platz acht belegte die Olvenstedter Mädchenmannschaft. Mit Platz sieben stieg die Kinderfeuerwehr Rothensee in das Geschehen ein und holte sich auch den fünften Platz. „Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als der dritte Platz an die Titelverteidiger ging“, heißt es.

So holten die Olvenstedter Mannschaften sowohl die Silber- als auch die Goldmedaille nebst Wanderpokal und dem Titel. Mit dem Sieg habe niemand gerechnet. Um den Erfolg zu feiern, bekamen die Kinder bei ihrer Rückkehr eine „zünftige Begrüßung im Gerätehaus“.