Niere, Harnleiter, Blase und Co.: Mittlerweile werden fast alle Operationen an urologischen Organen im Klinikum Magdeburg mit dem Operationssystem DaVinci durchgeführt, wie es in einer Pressemitteilung des Klinikums Magdeburg heißt.

Der Vorteil: Der Roboter führe Bewegungen so präzise und ruhig aus, wie es keine menschliche Hand je könnte. „Wir schauen durchaus stolz auf unsere Erfahrungen zurück“, sagt Dr. Rainer Hein, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Nun wurde eine Art Jubiläum gefeiert: „Bereits im Januar haben wir unsere 1.000. DaVinci-assistierte radikale Prostatektomie, die Entfernung der Prostata, durchgeführt.“

Seit 2011 im Klinikum Magdeburg

Das Klinikum Magdeburg war 2011 das erste Krankenhaus in Sachsen-Anhalt, das den OP-Roboter für große Eingriffe etabliert hatte. Insgesamt kam der OP-Roboter bereits über 2.800 Mal zum Einsatz, wie es in der Mitteilung heißt. Kürzere Liegezeit, schnellere Wundheilung und somit eine rasche Rückkehr in den Alltag: Patienten des Klinikums in Neu-Olvenstedt würden so von den technischen Fortschritten der letzten Jahre profitieren.

Ein Beispiel: Jemand, dem aufgrund einer Krebserkrankung die Blase entfernt wird, musste früher drei Wochen lang im Krankenhaus bleiben. Heute darf er bereits nach einer Woche wieder nach Hause gehen. „Patienten leiden unter großen Schnitten. Die sind mit dem DaVinci aber nicht notwendig. So werden natürlich auch schneller Betten für den nächsten Patienten frei, womit die Versorgung der Region sich allgemein verbessert“, erklärt der Chefarzt. Dank der minimalen Schnitte sei der gesamte Vorgang viel schmerzarmer und Komplikationen werden so minimiert.

Videospiele sind hilfreich bei OP-Roboter

Die großen Operationen werden daher zu 98 Prozent mit dem DaVinci-System durchgeführt – etwa 300 bis 400 pro Jahr. Für die Bedienung des Roboters brauche es Expertise. Vor der Anschaffung sei man davon ausgegangen, dass 500 bis 700 Operationen durchgeführt werden müssten, um wirklich gut damit arbeiten zu können.

Laut eigener Statistik sei es im Klinikum schon nach rund 50 Eingriffen gut gelaufen. „Man sieht aber auch, dass die jüngeren Ärzte, die mit Videospielen aufgewachsen sind, die Technik schneller erlernen als es früher der Fall war“, erklärt der Chefarzt.