Open-Air-Events 2025 in Magdeburg: Von Ballermann-Party im Park bis Sido-Jubiläum vorm Dom

Magdeburg. - Ob im Park oder zu Füßen des Domes, Veranstaltungen im Freien sind bei den Magdeburgern angesichts ihrer besonderen Atmosphäre beliebt. Vor natürlicher und imposanter Kulisse bekommen Gemeinschaftserlebnisse wie Konzerte, Theater oder Open-Air-Partys eine ungewöhnlich ungezwungene, lockere Stimmung. Veranstalter können bei Open-Airs spektakuläre Bühnen- und Lichtinszenierungen schaffen, die in geschlossenen Räumen wegen eingeschränkter Platzkapazitäten oftmals kaum möglich sind.

Die Freiluftfeten stellen jedoch zunehmend auch eine größere Anforderung an Sicherheit, Logistik und Finanzierung dar, denen so manch Veranstalter nicht mehr gewachsen ist. So machte das Musikkombinat Magdeburg nun öffentlich, dass das Glacis-Open-Air nicht mehr stattfinden wird. Auch andere Veranstaltungen wie „Rock im Stadtpark“ oder das SWM-Sommerkino gehören schon der Vergangenheit an.

Dennoch, auch im kommenden Jahr hat Magdeburg einiges unter freiem Himmel zu bieten. Nachfolgend eine Auswahl:

The Addams Family

Das Musical „The Addams Family“ bringt beim Magdeburger Domplatz-Open-Air vom 20. Juni bis 13. Juli die düstere, satirische Welt der berühmten Grusel-Familie auf die Bühne, mit schwarzem Humor und schrägen Charakteren. Im Mittelpunkt steht Wednesday Addams Liebe zu einem „normalen“ Jungen, was bei einem Treffen der gegensätzlichen Familien zu turbulenten und absurden Konflikten führt. Tickets gibt’s für 66,22 Euro.

Love Music Festival

Vom 20. bis 22. Juni kann beim Love Music Festival im Elbauenpark getanzt und gefeiert werden. Die Veranstaltung findet sowohl auf der Seebühne als auch in den Messehallen statt. Der Veranstalter kündigt für Januar die Bekanntgabe der ersten Headliner an. Insgesamt sollen gut 100 Acts an drei Tagen Magdeburg zum Beben bringen. Tickets gibt’s ab 99,55 Euro.

Roland Kaiser

Am 1. August 2025 lädt der Schlagerkönig Roland Kaiser, der in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feierte, zu einem ganz besonderen Open-Air-Konzert auf den Domplatz in Magdeburg ein. Die Mischung aus zeitlosen Klassikern, Fan-Lieblingen und brandneuen Songs macht das Konzert vor der Kulisse des Domes zu einem besonderen Erlebnis. Und wie der Veranstalter ankündigt, werde nicht nur musikalisch, sondern auch visuell einiges geboten. Tickets gibt’s für 74,50 Euro.

Sido

Rapper Sido steht seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, geht er auf eine große Tour, die ihn am 3. August 2025 auf dem Domplatz führt. Vor einzigartiger Kulisse geht er auf musikalische Zeitreise – von seinen unvergesslichen Klassikern bis hin zu den neuesten Tracks. Die Show verspricht nicht nur eine geballte Ladung Erinnerungen und Emotionen, sondern zeigt, warum Sido seit 25 Jahren nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken ist. Tickets für das Jubiläumskonzert sind für 74,99 Euro erhältlich.

Mega Malle

Am 16. August können die Magdeburger feiern wie am Ballermann auf Mallorca. Nach ihrem Riesenerfolg 2024 findet die „Mega Malle“-Party auch 2025 wieder im Elbauenpark statt. Auf der Bühne stehen Ballermann- und Schlagerpromis wie Ikke Hüftgold, Isi Glück, Julian Sommer und DJ Robin. Auch Vanessa Mai, Anna-Maria Zimmermann und Peter Wackel sind dabei. Tickets für das Event sind bereits im Vorverkauf erhältlich und kosten 56 Euro.

Elbrock Open-Air

Am 23. August 2025 heißt es zum ersten Mal: Elbrock Open-Air im Elbauenpark Magdeburg. Ein neues Rockfestival startet. Sieben Bands nehmen die Bühne in Beschlag. Mit dabei sind „Toxpack“, „Bullet“, „Nitrogods“, „Formosa“, „Crossplane“, „Angelic Forces“ und „The pissed ones“. Zu hören ist die Bandbreite von Rock’n’Roll und Hardrock über Metal bis Punkrock. Tickets für das Event kosten 75,35 Euro.

1986zig

Der Musiker 1986zig ist am 6. September auf der MDCC-Parkbühne im Elbauenpark zu erleben. Der durch seine markante Stimme und das Tragen einer Sturmhaube bekannte Sänger verbindet in seinen Songs wie „Einer von euch“ und „Kopf aus“ Pop- und Urban-Elemente mit Texten, die oft von seiner schwierigen Kindheit und Erfahrungen im Gefängnis inspiriert sind. Mit einer starken Online-Präsenz und Kollaborationen mit Künstlern wie Kontra K und Clueso hat er sich in der deutschsprachigen Musikszene etabliert. Tickets gibt’s für 52,50 Euro.

Ticketverkauf

Die Tickets sind unter anderem bei Biberticket online, telefonisch unter der Rufnummer 0391/599 97 00 oder am Medienpunkt Magdeburg, Goldschmiedebrücke 17, sowie allen weiteren Biberticket-Verkaufsstellen erhältlich. Die Preise können durch Gebühren variieren.

Weitere Höhepunkte im Veranstaltungskalender

Magdeburger Rockgala : Am 21. Februar findet die 23. Magdeburger Rockgala im Maritim Hotel statt. Mit dabei sind Christina Stürmer, Dirk Michaelis mit Band sowie die Magdeburger All-Star-Band.

Oldtimertag: Am 10. Mai werden im Elbauenpark die motorisierten Schmuckstücke vergangener Tage gezeigt. Zum 15. Mal findet der Oldtimertag statt.

Körperwelten: Die Ausstellung, die mit dem Thema „Der Zyklus des Lebens“ eine Vielzahl echter menschlicher Exponate zeigt, startet am 16. Mai 2025 in der Hyparschale.

Landschaftsgärtnercup: Die Profis der Garten- und Landschaftsbaubetriebe treten am 25. Mai im Elbauenpark gegeneinander an.

Prinzessinnentag: Kleine Königskinder und Ritter feiern am 29. Mai im Elbauenpark ein großes Kostümfest mit kindgerechtem Unterhaltungs- und Spielprogramm.

Euro-Cheer-Masters: Am 31. Mai treten die besten Cheerleader Europas auf der Seebühne im Elbauenpark gegeneinander an.

Spectaculum Magdeburgense: Mittelalterliches Flair verzaubert die Magdeburger vom 5. bis 9. Juni beim 22. Spectaculum Magdeburgense im Glacis-Park.

14. Festungstage: Ein Stück Festungsgeschichte wird vom 5. bis zum 9. Juni in der Festungsanlage Ravelin II erlebbar.

Magdeburger Stadtfest: Vom 6. bis zum 9. Juni wird die Magdeburger Innenstadt zum Hotspot für Unterhaltung, kulinarische Genüsse und Fahrgeschäfte.

Firmenstaffel: Am 26. Juni 2025 begrüßt die Firmenstaffel bis zu 5.000 Teilnehmer zum großen Staffellauf durch den Elbauenpark.

Pyro-Games: Das Duell der Feuerwerker findet am 9. August im Elbauenpark statt.

Ommma: Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR stehen am 30. August beim Ostmobilmeeting Magdeburg (Ommma) im Elbauenpark im Fokus.

Landeserntedankfest: Sachsen-Anhalts größtes Landwirtschaftsfest findet am 20. und 21. September im Elbauenpark statt.

Kaiser-Otto-Fest: Vom 2. bis zum 5. Oktober verwandelt sich das Magdeburger Domviertel in eine mittelalterliche Festmeile.