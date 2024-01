Mit großem Pomp wurden 2013 in Magdeburg die Tatrabahnen außer Dienst gestellt. Doch daraus wurde ein Abschied auf Raten. Ein nächstes Etappenziel ist dieser Tage erreicht. Worum geht es dabei?

ÖPNV: In Magdeburg schieben MVB alte Tatras auf das Abstellgleis

Tatra vom Typ T6D: Die Bahn ist bei den MVB im Einsatz in Magdeburg.

Magdeburg. - Voraussetzung für einen modernen öffentlichen Personennahverkehr ist die Barrierefreiheit. Vor diesem Hintergrund sind die 40 Jahre alten Tatra-Bahnen wahrlich vom alten Eisen: Um in sie zu gelangen, müssen die Fahrgäste selbst an barrierefreien Haltestellen einige Stufen überwinden. Zwar kennzeichnen die Verkehrsbetriebe im Fahrplan, welche Bahnen in der Regel nicht barrierefrei sind – eine befriedigende Lösung ist das aber nicht. Auch vor diesem Hintergrund wurde 2013 schon einmal mit großem Pomp der Abschied von den Tatra-Bahnen gefeiert.