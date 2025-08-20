Nachdem der Damaschkeplatz in Magdeburg für Fußgänger, Rad- und Autofahrer wieder geöffnet ist, gibt es jetzt auch einen Termin, ab wann die Straßenbahnen der MVB dort fahren können.

ÖPNV: Wann die Straßenbahnen wieder über den Damaschkeplatz in Magdeburg fahren

Jetzt steht ein Termin, ab wann die Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder über den Damaschkeplatz fahren sollen.

Magdeburg. - Seit Mitte April 2025 durften keine Straßenbahnen mehr über den Damaschkeplatz fahren. Nach dem Abriss der bröckeligen Ringbrücke und dem Aufbau der Behelfsbrücken sollen nun bald auch wieder die Bahnen der MVB fahren können.