In Magdeburg gibt es eine Neuauflage der Fahrradstaffel - diesmal mit E-Bikes. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verkehrsüberwachung.

Magdeburg l Leicht ansprechbar sein für Passanten und gleichzeitig einen großen Aktionsradius abdecken – in der Fahrradstaffel des Ordnungsamtes Magdeburg vereinen sich die positiven Eigenschaften von Streifen zu Fuß und mit dem Auto. Ab sofort ist das Ordnungsamt regelmäßig mit Fahrrädern im Stadtgebiet unterwegs.

Fünf Männer und Frauen haben sich bereit erklärt, ihren Dienst auf diese Weise zu versehen. „Wir sind Leute, die auch privat mit dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Mitarbeiter Thomas Aust. „Unser Aktionsradius wird sich vergrößern“, erklärt er. Auf welche Weise sich die Arbeit der Ordnungsamtsmitarbeiter noch verändern wird, das werde die Erfahrung zeigen.

Hinweise aus der Bevölkerung

Schwerpunkt soll auf jeden Fall die Verkehrsüberwachung sein, sagt Frank Ehlenberger als Fachbereichsleiter Bürgerservice und Ordnungsamt. Denn der Bereich des ruhenden Verkehrs, der in das Aufgabengebiet des Ordnungsamtes der Stadt Magdeburg fällt, haben sich im Hinblick auf Verstöße zu einem Schwerpunkt entwickelt. Sowohl eigene Feststellungen als auch Hinweise aus der Lokalpolitik und der Bevölkerung belegen dies. 2018 wurden rund 10.000 Verstöße auf Gehwegen erfasst, demgegenüber allerdings nur 200 auf Radwegen. Dem soll nun mit der Fahrradstaffel entgegengewirkt werden.

Die Mitarbeiter werden verstärkt den Breiten Weg, die Halberstädter Straße, die Lübecker Straße und an den Wochenenden den Stadtpark ins Visier nehmen. Dort gebe es immer wieder zugeparkte Radwege, erklärte Ehlenberger am 6. Mai 2019 bei der Vorstellung der beiden E-Bikes, mit denen die Mitarbeiter unterwegs sein werden. Gekauft wurden sie bei einem Fahrradhändler in Magdeburg. Die Mitarbeiter wurden an der Auswahl beteiligt. Weiterer Schwerpunkt werden die Veranstaltungsorte im Osten der Stadt sein, zu denen der Elbauenpark und die Getec-Arena zählen.

Neuer Versuch mit E-Bikes

Versuche, eine Fahrradstaffel zu etablieren, hatte es vor Jahren in Magdeburg schon einmal gegeben, erinnerte Ehlenberger, in Ermangelung von Mitarbeitern, die sich dazu bereit erklärten jedoch wieder eingestellt worden. Mit den E-Bikes soll nun ein neuer Versuch gestartet werden. Sollte der erwartete positive Effekt während der Sommersaison 2019 tatsächlich eintreten, will die Verwaltung auch die im Aufbau befindliche Stadtwache mit mindestens zwei E-Bikes ausstatten, kündigt die Verwaltung an.

Frank Ehlenberger betonte, dass die Fahrradstaffel unabhängig von der Stadtwache zu betrachten sei. Die Mitarbeiter seien nicht dafür eingeplant, an den Abenden am Hasselbachplatz auf Streife zu gehen. Die Stadtwache befinde sich derzeit im Aufbau. Die Bewerbungsverfahren liefen. „Es gibt viele qualifizierte und motivierte Bewerber“, sagte Ehlenberger. Die Zahl der aktuellen Bewerber genüge allerdings noch nicht, um die Stellen zu besetzen. Auch im Bereich der einzustellenden Gruppenleiter gebe es noch Personalbedarf.

Polizei ohne Fahrradstaffel

Auch bei der Polizei gab es bereits eine Fahrradstaffel – und mit dieser seien durchaus Erfolge erzielt worden, berichtete Sebastian Alisch vom Polizeirevier Magdeburg auf Nachfrage. Allerdings sei die Fahrradstaffel personell zur Zeit nicht umsetzbar. „Das Notruf- und Einsatzgeschehen zu bewältigen, steht für uns im Vordergrund“, erklärte er.

Wenn sich die Situation wieder verbessert, es zeitlich und personell wieder besser aussehe, werde jedoch auch wieder auf Fahrradstreifen zurückgegriffen, sagte Alisch. Die Fahrräder und Helme und alles was dazugehörte, seien jedenfalls noch vorhanden.