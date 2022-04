Ortsbürgermeister in Magdeburg: Erfolgreiches Jahr für Pechau trotz Corona

Die Volksstimme fragte beim Ortsbürgermeister von Magdeburg-Pechau, Bernd Dommning, nach, was für 2022 ansteht und wie 2021 für den Ortsteil verlaufen ist. Trotz der Pandemie konnten wichtige Projekte realisiert werden.

Im Dezember konnte Richtfest für den neuen Veranstaltungssaal in Pechau gefeiert werden. 2022 soll er fertig werden.

Magdeburg - Auf dem Gemeindehof in Pechau erwächst ein neues Zentrum für das Dorfleben. Im Juli 2021 konnte der erste Spatenstich für den Veranstaltungssaal in Anwesenheit von Oberbürgermeister Lutz Trümper gesetzt werden. Genau fünf Monate später stand Anfang Dezember schon das Richtfest an.