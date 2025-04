Rund um das lange Osterwochenende werden in Magdeburg traditionell Osterfeuer entzündet. Von Elbe bis Umflut, von der Festung Mark über das Planetenglühen im Süden bis zum Steinzeitdorf Randau: Wo in Magdeburg überall eingeladen wird.

Am Ostersamstag wird am Mückenwirt in Magdeburg wieder das große Osterfeuer lodern, hier eine Aufnahme von 2024.

Magdeburg. - In Magdeburg sind auch in diesem Jahr wieder an vielen Orten Osterfeuer geplant. Neben dem Feuer gibt es Verpflegung und teilweise auch ein Programm. Einige Veranstaltungen sind kostenlos, andere kosten Eintritt. Alle Osterfeuer in Magdeburg im Überblick.

Osterfeuer am Gründonnerstag, 17. April 2025

Salbke: Das Salbker Osterfeuer des Bürgervereins Salbke, Westerhüsen, Fermersleben findet ab 18 Uhr auf der Grünfläche am Gröninger Bad, Gröninger Straße, statt.

Nordwest: Der Offene Treff Nordwest lädt alle Nachbarn und Freunde zum Osterfeuer mit Musik, Snacks und Getränken ein. Beginn ist um 17.30 Uhr an der Hugo-Junkers-Allee 54a.

Stadtfeld-West: An der Harsdorfer Straße 47/Guts-Muths-Stadion lädt der MSV Börde 1949 zum Osterfeuer ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Osterfeuer am Ostersonnabend, 18. April 2025

Buckau: Am Samstag findet am Mückenwirt, An der Elbe 14, direkt am Fluss das nach eigenen Angaben „größte Osterfeuer der Region“ statt. Ab 16 Uhr beginnt das Familienprogramm mit einem Kinderosterfeuer, Bastelangeboten und Überraschungen vom Osterhasen.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird das große Osterfeuer entzündet. Für musikalische Unterhaltung sorgt „DJ Henne“. Der Eintritt ist frei.

Hopfengarten: Mit dabei sind der Hopfengartenverein auf der Festwiese neben dem „Fast wie zu Hause“ am Ahornweg. Am 19. April wird auf der Festwiese an der Gaststätte „Fast wie zu Hause“ das Osterfeuer entzündet.

Bereits ab 10 Uhr beginnt der Aufbau und die Abgabe von Brennmaterial. Um 11 Uhr bemalen Kinder den Schneemann. Ab 17 Uhr gibt es eine Begrüßung sowie den Besuch des Osterhasen. Das Osterfeuer wird um 18.30 Uhr entfacht. Für musikalische Begleitung sorgt an diesem Abend DJ „Andy“.

Berliner Chaussee: Ein Osterfeuer wird wieder auf dem Sportplatz am Gübser Weg 35 lodern. Dazu lädt der SV Aufbau/Empor Ost am Samstag ab 18.30 Uhr ein.

Barleber See: Der Verein „Am See“ organisiert von 12 bis 18 Uhr ein Osterfeuer am Südufer des Barleber Sees auf dem Vereinsgelände.

Fermersleben: Der Verein der Gartenfreunde „Am Steinlagerplatz“ an der Calbischen Straße sorgt von 17 bis 24 Uhr für ein geselliges Beisammensein am Feuer.

Rothensee: Ab 18 Uhr treffen sich Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee mit Familien und Freunden auf dem ehemaligen Hortgelände (Windmühlenstraße 29/39), um gemeinsam den Frühling willkommen zu heißen und die Ostertage zu feiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Waffeln und Leckeres vom Grill.

Neue Neustadt: Der Kleingartenverein „Zur Aster“ lädt ab 17 Uhr in die Münchenhofstraße 11 ein.

Der Kleingartenverein „Am Rosenbusch“ (Schöppensteg 68) heißt Gäste ebenfalls ab 17 Uhr willkommen.

Reform: Der Bürgerverein Reform veranstaltet am Ostersamstag das „Planeten-Glühen“ im Fort II am Kirschweg in Reform. Ab 16 Uhr beginnt ein Kinderprogramm mit Musik der Gruppe „GroßstadtEngel“.

Ab 17.30 Uhr sorgt die Band „Tänzchentee“ für musikalische Unterhaltung. Das zentrale Element der Veranstaltung ist eine Feuerinstallation aus einem großen und mehreren mittleren Flammenkesseln, die die Sonne und die acht Planeten symbolisieren.

Ergänzt wird das Szenario durch die Leuchtobjekte des Reformer Planetenlehrpfads. Zusätzliche Angebote umfassen Mitmachaktionen mit der Jugendfeuerwehr Ottersleben sowie Speisen und Getränke, die vom Bürgerverein bereitgestellt werden. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Zutritt.

Alte Neustadt: Das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 lädt zu einem umfangreichen Osterprogramm für die ganze Familie ein.

Ab 15 Uhr beginnt das Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Angeboten für Kinder. Neben einer Eiersuche sorgen Clown Tonelli, ein „Hof der klugen Tiere“, Kinderschminken, Karussell, Bungeetrampolin, Hüpfburg und Stockbrot am Feuer für Abwechslung.

Das Kinderfeuer wird um 17 Uhr entzündet. Ab 19 Uhr beginnt der Abend mit dem großen Osterfeuer. Musikalisch begleitet die Band „Midnight To Six“ den weiteren Verlauf.

Um 21.30 Uhr folgt eine Lasershow, bevor um 22 Uhr ein XXL-Feuerwerk den Abschluss bildet. Für Speisen und Getränke stehen acht Bars und fünf Foodstände zur Verfügung. Der Eintritt im Vorverkauf beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder von 7 bis 14 Jahren. An der Abendkasse gelten Preise von 10 Euro beziehungsweise 4,50 Euro.

Altstadt: In der Festung Mark im Hohepfortewall gibt es ein buntes Osterprogramm für die ganze Familie. Ab 16 Uhr öffnet die alte Festungsanlage ihre Tore. Für Kinder gibt es kreative Bastelaktionen, Schminken und Spielangebote. Auf der kleinen Bühne erzählt Johanna Wolf fantasievolle Geschichten für große und kleine Zuhörer.

Das Kinderosterfeuer wird um 18 Uhr entfacht. Gegen 20.30 Uhr folgt das große Osterfeuer, begleitet von einer Feuershow. Kulinarisch wird der Abend mit Grillangeboten und warmen Getränken begleitet.

Im Anschluss sorgen Live-Musik und zwei After-Show-Partys in den Gewölben für Stimmung. In den Hohen Gewölben erklingt Musik vergangener Jahrzehnte, im Stübchen werden Schlagerhits gespielt.

Es wird ein Eintritt von 10 Euro, bis 14 Jahre 7 Euro, erhoben. Im Vorverkauf kosten die Tickets 5 beziehungsweise 8 Euro.

Lemsdorf: In der Ballenstedter Straße findet das Lemsdorfer Osterspektakel statt. Ab 16 Uhr beginnt das Programm auf dem Acker neben der Straße mit Musik und Unterhaltung für die ganze Familie. Als musikalischer Höhepunkt tritt das Duo Cora mit dem Titel „Amsterdam“ live auf der Bühne auf.

Randau: Ein Osterprogramm wird im Steinzeitdorf an der Müllerbreite in Randau angeboten. Ab 17.30 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, hier Ostereier zu suchen. Ab 18 Uhr wird das Osterfeuer am Sportplatz nebenan entzündet.

Pechau: Große Tradition hat in Magdeburg das Osterfeuer in Pechau. Am Umflutkanal ist am Ostersonnabend das Osterfeuer um 18 Uhr entzündet.

Neustädter See: Die Hoffnungsgemeinde in der Hoffnungskirche, Krähenstieg 2, lädt am Samstag zu einem Abend mit verschiedenen Angeboten ein.

Ab 17 Uhr gibt es ein Programm für Kinder und Jugendliche. Um 19 Uhr folgt eine Andacht speziell für Kinder, bevor um 19.30 Uhr das Osterfeuer entzündet wird. Den Abschluss bildet um 20.30 Uhr die feierliche Andacht zur Osternacht.

Hopfengarten: Der Hopfengartenverein KMS 1932 bereitet sich auf das erste große Fest in diesem Jahr vor. Pünktlich zum Ostersamstag soll der Winter mit einem großen Frühlingsfest samt Osterfeuer vertrieben werden.

Um 11 Uhr sind erst mal alle Kinder eingeladen, beim Bemalen des Schneemanns für das Osterfeuer zu helfen. Farbe und Pinsel stehen vor Ort zur Verfügung.

Um 17 Uhr beginnt das Fest auf der Wiese im Ahornweg mit dem Besuch des Osterhasen, der in seiner Kiepe kleine Überraschungen für die Kinder eingepackt hat. Für die musikalische Stimmung am Abend sorgt „DJ Andy“.

Um 18.30 Uhr wird das Osterfeuer angezündet. Um die Versorgung kümmern sich Martin Sülflohn und sein Team von der Vereinsgaststätte „Fast wie zu Hause“. Der Besuch der Veranstaltung ist frei.

Alt-Olvenstedt: Die Gaststätte zur Hühnerleiter lädt ebenfalls zum Osterfeuer ein. Beginn ist um 19 Uhr an der Gaststätte am Klusweg.

Alte Neustadt: Ein Osterfeuer und Livemusik mit Marcel Metzner sowie Heiko Olando empfängt die Gäste in der Brauerei Bodenstein an der Sieverstorstraße 50. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.

Osterfeuer am Ostersonntag, 20. April 2025

Neustädter Feld: Minigolfanlage und Bayerischer Biergarten an der Lerchenwuhne: Auf der Minigolfanlage an der Lerchenwuhne 85 wird am Ostersonntag um 13 Uhr gefeiert. Es gibt Feuerschalen und einen Ostercocktail, außerdem können Besucher Ostereier bemalen und Stockbrot backen.

Lindenweiler: In der Vogelbreite 27 findet am Ostersonntag ab 18 Uhr das Osterfeuer beim Gasthaus „Zum Lindenweiler“ statt.

Neustädter See: Im Strandparx Cable Island an der Barleber Straße sind Besucher am Sonntag ab 18 Uhr zum Osterfeuer willkommen.