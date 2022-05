Pakete in Magdeburg: Mit einer Postbank-Filiale schließt auch die Post

Die Postbank dünnt ihr Filialnetz aus: Zum 8. März wird in Magdeburg-Stadtfeld das Center an der Olvenstedter Straße geschlossen. Damit fällt auch die Post als Partner an diesem Standort weg. Doch es wird Ersatz geben.

Noch läuft der Betrieb in der Postbank an der Olvenstedter Straße. Doch am 8. März ist Schluss.

Magdeburg - Wer in Stadtfeld-Ost ein Paket erhält und es selbst nicht entgegennehmen kann, ist nicht selten Gast in der Postbank-Filiale an der Olvenstedter Straße. Doch künftig werden dort keine Pakete mehr über den Tresen gereicht. Und auch Geldgeschäfte mit der Postbank sind an diesem Standort nicht mehr möglich.

Am 8. März werden sich die Türen der Postbank-Filiale in der Olvenstedter Straße 11 schließen. Das Finanzunternehmen hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil Kunden für entsprechende Dienstleistungen fehlen.

Mangelnde Kundschaft im wertschaffenden Geschäft

„Wie andere Institute auch, prüft die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz“, erklärt auf Nachfrage Hartmut Schlegel, zuständig für externe Kommunikation bei der Postbank. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, so Schlegel weiter. Entscheidend sei nicht die Anzahl der Kunden, die eine Filiale für Serviceleistungen wie Bargeldauszahlungen nutzen, sondern jene im wertschaffenden Neugeschäft. Also jene, die Ratenkredite abschließen, Wertpapiere kaufen oder Versicherungen nutzen. Dafür aber gebe es viele Möglichkeiten durch die Digitalisierung, die von Kunden aller Altersgruppen zunehmend genutzt werden. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend zusätzlich vorangetrieben. Deshalb fiel nun die Entscheidung. Wer dennoch den direkten Draht zum Finanzberater sucht, kann die nächstgelegene Filiale am Breiten Weg oder die Partnerfiliale an der Lübecker Straße nutzen, empfiehlt Schlegel.

Doch wo landen nun die Pakete? Bereits am 1. März wird die Deutsche Post eine neue Partnerfiliale in der Maxim-Gorki-Straße 24 a im Lotto-Point Genrich eröffnen. Dort werden alle Postdienstleistungen rund um den Brief- und Paketversand angeboten, die auch zuvor im Finanzcenter an der Olvenstedter Straße erhältlich waren, kündigt Anke Blenn von der Pressestelle der Deutschen Post in Berlin an.

Die neue Filiale befindet sich laut Google-Maps nur 400 Meter Fußweg entfernt vom alten Standort. Für die Kunden rund um die Filiale an der Olvenstedter Straße wird sich also nicht allzu viel ändern. Sie müssen gegebenenfalls einige Schritte mehr laufen.

GWA-Sprecher: Straße wird geschwächt

Doch für die Olvenstedter Straße, die in dem Bereich von mehreren kleinen Geschäften geprägt ist, dürfte die Schließung der Filiale dennoch ein Verlust sein. Ist es doch eine Dienstleistung weniger, die sich zwischen Goethestraße Gerhart-Hauptmann-Straße erledigen lässt. Stephan Bublitz als Vorsitzender der GWA Stadtfeld-Ost erklärte auf Nachfrage: „Die Schließung der Postbank-Filiale und damit der Poststation an einer bisher belebten Hauptstraße ist ein weiterer Verlust für die Olvenstedter Straße.“ Positiv sei, dass es einen Ersatz für Postdienstleistungen in der Nähe geben werde und diese nicht gänzlich entfielen. „Ich hoffe auf eine baldige Neuvermietung, damit keine langfristige Schwächung des Gebiets erfolgt, auch im Sinne der übrigen Händler“, ergänzt Stephan Bublitz.

Was aus der leeren Ladenfläche werden soll, ist noch unklar. Weder Post noch Postbank sind Eigentümer der Immobilie und konnten deshalb auch keine Aussage zu einer eventuellen Nachnutzung treffen.

Die Deutsche Post betreibt im gesamten Stadtgebiet von Magdeburg 28 Partner-Filialen, 29 DHL-Paketshops und 39 DHL-Packstationen. Die Postbank verfügt bundesweit über 700 Filialen und hat ihr Netz bereits reduziert.